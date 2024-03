Miranchuk e Scamacca | che coppia Hien domina | Carnesecchi un muro

(Di sabato 30 marzo 2024) Napoli.nte, unad’attacco che funziona a meraviglia, una sicurezza tra i pali. Le pagelle di Napoli-Atalanta 0-3: tutti i voti ai nerazzurri. Napoli-Atalanta 0-3, le pagelle8 – Insuperabile. Di piede, di riflesso, di reazione, di atletismo: mura su Osimhen in quattro occasioni e nei modi più disparati. Scalvini 7.5 – Due salvataggi che pesano tantissimo: con la porta vuota dopo lo 0-1 e su Lindstrøm nel finale. (72’ Toloi 6.5 – Tiene botta.)8 – Osimhen in uno contro uno non si può arginare del tutto, ma soltanto limitare. Difficilemente si può eseguire meglio di come ha fatto lo svedese, a trattinte nel primo tempo. Kolasinac 6.5 – Dal suo lato il Napoli crea le migliori occasioni, ma non capitola. (65’ Djimsiti 6.5 – Sempre solido nel ...

Atalanta, Gasperini: "Pochi trofei per le squadre come noi, solo la Coppa Italia" - Grazie alle reti di Miranchuk, Scamacca e Koopmeiners l' Atalanta ha battuto 0-3 il Napoli, salendo così a quota 50 punti in classifica. Al termine della partita l'allenatore dell' Atalanta Gian Piero ...gianlucadimarzio

Contatto Scamacca-Rrahmani sull'1-0 Atalanta: l'analisi - Protesta il Napoli sul gol dell'1-0 dell' Atalanta, segnato da Aleksei Miranchuk al ventiseiesimo del primo tempo dell'anticipo della trentesima giornata al Maradona. Nel dettaglio gli azzurri ...gianlucadimarzio

