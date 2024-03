Milano | rider investe una bambina di 6 anni e scappa | al setaccio i filmati delle telecamere di sicurezza

(Di sabato 30 marzo 2024) Un, specializzato nelle consegne del cibo in bicicletta, ha investito oggi aunadi 6. L’incidente si è verificato attorno alle 13.30 di oggi in via Morosini, traversa di corso XXII Marzo, zona Est del capoluogo lombardo. La, figlia di una coppia di turisti stranieri, stava visitando la città insieme ai genitori, quando all’improvviso è stata investita dalla bicicletta del. L’uomo è poi fuggito senza prestare soccorso, mentre la piccola è stata trasportata al pronto soccorso della clinica pediatrica De Marchi, dove è stata visitata in codice verde. I vigili stanno ora cercando di individuare ilpassando aldi ...

