(Di sabato 30 marzo 2024) Il forteregistrato anelle ultime ore ha fattore dai suoi supporti l’antenna di un palazzo in via, che è rimasto incol rischio di cadere nellasottostante. L’incidente è avvenuto intorno alle 18 e sul posto sono accorsi idele gli agenti della polizia locale. Laè stataal traffico e le automobili sono state deviate nelle vie laterali. Alle ore 19.30 l’interera ancora in corso. In città oggi si sono registrate raffiche difino a 70 chilometri orari. In vigore un’allerta meteo gialla il Comune ha comunicato che il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e ...

Milano, il vento stacca un’antenna in bilico su via Vigevano: strada chiusa e vigili del fuoco in azione - In città oggi si sono registrate raffiche di vento fino a 70 chilometri orari. La Protezione civile è in stato di allerta gialla e si raccomanda di togliere vasi e oggetti dai balconi ...ilgiorno

Meteo – Il maltempo rovina la Pasquetta, piogge e possibili temporali in arrivo con venti di oltre i 100km/h, i dettagli - Piogge e possibili temporali localmente anche intensi caratterizzeranno quindi la festività su buona parte dello stivale, con raffiche di vento impetuose attese soprattutto ad alta quota, dove ...centrometeoitaliano

Allerta meteo a Pasqua, monitorati i fiumi - Prosegue l'allerta meteo in Lombardia per i giorni di Pasqua a cui da questa sera, sabato 30 marzo, si aggiunge anche un allerta per il rischio che con le piogge si alzi il livello di fiumi e canali.rainews