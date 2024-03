Milan | Scaroni | 'Pioli? Sempre detto che resta perché mi piacciono gli allenatori che vincono E lui mi piace'

Zlatan Ibrahimovic , consulente RedBird per il club rossonero, non sarà presente al 'Franchi' per Fiorentina-Milan di campionato (pianetamilan)

Milan, Scaroni: "Pioli mi piace, ho sempre detto che resta" - Prima della sfida con la Fiorentina il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha analizzato il momento dei rossoneri parlando anche del futuro di Stefano Pioli: "Persona fantastica, mi piace come ...sport.sky

Fiorentina-Milan, assenza in casa rossonera: salta la trasferta - Fiorentina-Milan in ricordo di Joe Barone ... Sarà invece in tribuna autorità il patron Milanista Paolo Scaroni, che rappresenterà il club per ricordare Barone. Al Franchi non ci sarà Zlatan ...spaziomilan

Milan, guasto all’aereo e rientro a Malpensa: il retroscena del ritardo a Firenze - Guasto all'aereo del Milan che era in viaggio verso Firenze, un imprevisto che ha causato ai rossoneri un ritardo di qualche ora.tag24