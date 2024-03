Milan | non soltanto il bomber | tutte le piste per la difesa

(Di sabato 30 marzo 2024) Nonil centravanti. L`erede di Olivier Giroud rappresenta lo scoglio fondamentale per il prossimo mercato del, che segue diversi...

Per Pasqua e Pasquetta sono attese nuove precipitazioni a Milano e in Lombardia . Il meteo rologo Flavio Galbiati ha spiegato a Fanpage.it che nonostante il maltempo il 31 marzo e l'1 aprile non farà ... (fanpage)

I sette studenti che hanno organizzato l’occupazione dell’Istituto Severi Correnti di Milano rischiano una sospensione grave e la bocciatura. Una decisione che verrà presa in occasione del Consiglio ... (ilfattoquotidiano)

Paolo Maldini , ex direttore tecnico del Milan , potrebbe andare al Newcastle con il medesimo incarico. Prima di lui, però, ce n'è un altro (pianetamilan)

Fiorentina-Milan, assenza in casa rossonera: salta la trasferta - Poche ore al fischio d’inizio di Fiorentina-Milan. In casa rossonera assenza importante. Non sarà infatti presente all'”Artemio Franchi”. Riparte la Serie A. Dopo una sosta Nazionali alquanto ...spaziomilan

Il Milan sogna in grande solo per 5 minuti: il Liverpool vince 3-2 ad Anfield - Fanpage.it è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Napoli n. 57 del 26/07/2011. Ove non espressamente indicato, tutti i diritti di sfruttamento ed utilizzazione economica del mat ...fanpage

I pronostici di Caressa e Zazzaroni: "Ecco come finiranno Lazio-Juventus, Fiorentina-Milan e Inter-Empoli" - Fiorentina-Milan X2, Bologna-Salernitana 1, Cagliari-Verona 1, Sassuolo-Udinese 1, Lecce-Roma 2, Inter-Empoli 1 su questa non ci sono dubbi".areanapoli