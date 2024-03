Milan | Matteo Gabbia chiaro | contro la Fiorentina misuriamo le nostre ambizioni

(Di sabato 30 marzo 2024) Il difensore del, ha parlato prima del fischio d’inizio della sfidalaal Franchi In corso, gara valevole per la trentesima giornata di campionato. I rossoneri sono desiderosi di portare a casa il bottino pieno per allungare sulla Juventus, sconfitta all’ultimo respiro dalla Lazio all’Olimpico, e blindare il secondo posto. Un impegno non certamente semplicissimoi viola di Vincenzo Italiano. Ma Stefano Pioli è fiducioso e confida nel suo undici che ha scelto di mandare in campo dal primo minuto. La novità dell’ultima ora riguarda Christian Pulisic, con l’americano che ha perso il ballottaggio con il nigeriano Samuel Chukwueze e si accomoderà inizialmente in panchina. Intanto ...

A proposito di Milan , Matteo Ruggeri , esterno dell’Atalanta, ha parlato del suo apprezzamento per Maldini e per un terzino attuale Matteo Ruggeri è uno degli esterni giovani più in ascesa nel nostro ... (dailymilan)

Fiorentina-Milan in diretta, risultato in tempo reale: si parte alle 20:45! - Serie A, Fiorentina-Milan in diretta: cronaca live e risultato in tempo reale, tutti gli aggiornamenti sulla partita di campionato.milanlive

GABBIA, Siamo in un buon momento. Vogliamo continuare - Il difensore del Milan Matteo Gabbia ha parlato a pochi minuti dalla sfida contro la Fiorentina. Queste le sue parole a DAZN: "Sicuramente è una partita molto importante. Arriviamo ...firenzeviola

Milan, Cardinale: “Senza stadio difficile competere in Europa. San Siro Anche gli Yankees…” - Se non venisse costruito il Milan avrebbe la strada in salita per competere in Europa. Ma sarò impegnato con il Milan in ogni caso. Se lo stadio non si farà, resteremo a San Siro".fcinter1908