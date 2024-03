Milan | Gerry Cardinale | senza stadio difficile competere in Europa

(Di sabato 30 marzo 2024) Il patron delè tornato a parlare del tema, che è una priorità del club ed è necessario perinIl temacontinua a essere centrale in casae nei pensieri della proprietà. Oggi il sito di Fortune ha pubblicato un articolo su, intervistando il patron rossonero proprio su questo tema. Il pezzo si intitola così: “Il Tycoon dello sport americano che vuole costruire lo Yankee Stadium ao potrebbe aver trovato la sua nemesi: la burocrazia italiana“. All’interno dell’articolo si parla dell’obiettivo del numero uno di RedBird di costruire un nuovodi proprietà per dare al club una maggiore competitività a ...

