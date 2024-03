Milan Femminile | Corti | “Nelle prossime sette vogliamo fare bottino pieno”

(Di sabato 30 marzo 2024) Davide, tecnico del, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match contro il Como per la Poule Salvezza

Evelyn Ijeh , calciatrice del Milan Femminile , ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sua stagione in maglia rossonera (pianetamilan)

Sale a sei la striscia di vittorie consecutive in campionato della Roma femminile . E ad arrendersi stavolta è l’unica squadra ad aver battuto le giallorosse in questa stagione di Serie A femminile : ... (sportface)

Ecco, di seguito, il focus di 'ac Milan .com' su Evelyn Ijeh , calciatrice del Milan Femminile che è capace di giocare in qualsiasi ruolo (pianetamilan)

UNA PARTITA, MILLE SIGNIFICATI. AL FRANCHI TRA STORIE E PUNTI IN PALIO - Una partita, mille significati. Fiorentina-Milan ha sempre avuto il fascino della grande sfida, vuoi per il prestigio delle piazze, vuoi per i nomi annoverati dalle due squadre, vuoi per i traguardi..firenzeviola

Juventus.com - Matchday Station, Fiorentina-Juventus Women - Sul proprio sito ufficiale, la Juventus si sofferma sulle statistiche pre gara relative al match della poule scudetto che le Women giocheranno oggi contro la Fiorentina: " Pareggio alla ...tuttojuve

Marco Amelia: “De Rossi alla Fiorentina Ce lo vedo bene” - L'ex portiere di Roma e Milan è intervenuto su Italia 7 per parlare di Daniele De Rossi e del suo ipotetico futuro nella viola.siamolaroma