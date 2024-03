Migliaia di fedeli al Colosseo per la Via Crucis senza il Papa

Papa Francesco rinuncia alla Via Crucis, la preoccupazione dei fedeli - La salute del Pontefice, tuttavia, rimane motivo di preoccupazione per molti. A 87 anni, e spesso visto in sedia a rotelle, Francesco non nasconde le sue fragilità fisiche.news.fidelityhouse.eu

In Migliaia in corteo a Brescia per il “NagarKirtan” - Migliaia di Sikh, in corteo, per le strade della città. L'occasione è stata il "Nagarkirtan" una processione religiosa celebrata in diverse parti del mondo.elivebrescia.tv

Migliaia di indiani sikh in corteo a Brescia per celebrare il Nagar Kirtan - La cerimonia religiosa è partita dal parco Pescheto in via Corsica per arrivare al parco Tarello a Brescia Due ...giornaledibrescia