Mi hanno asportato un rene Kumo dalla Toffanin | il racconto choc dell' ex allievo di Amici

(Di sabato 30 marzo 2024) Un'esperienza drammatica quella vissuta in passato da, ex concorrente del talent di Maria De Filippi,. Il ballerino, ospite di Silviaa Verissimo su Canale 5, ha raccontato: "Miunper un incidente. Ora non posso più bere alcol né mangiare con troppo sale, perché dovrei bere tanto". Poi ha rivelato che oggi, dopo quello che gli è successo, ascolta molto di più i suoi genitori. Sul suo nome d'arte, invece, ha rivelato: "Cosa significa? Non l'ho scelto, ma mi è stato dato. Durante il periodo in ospedale, mi ricordo che negli angoli ci sono i ragnetti. Io li vedevo. E una mia amica appassionata di manga mi ha detto che in giappone vengono chiamati "". Per questo il nome". Prima di lasciare per sempre la ...

“Nel marzo 2020 sono stato operato , mi hanno asportato metà polmone. In quel periodo ero solo, non volevo nessuno, mi sono schermato, credo che in fondo volessi fare l’eroe”. Una rivelazione choc, ... (thesocialpost)

«Nel marzo 2020 sono stato operato , mi hanno asportato metà polmone. In quel periodo ero solo, non volevo nessuno, mi sono schermato, credo che in fondo volessi fare l'eroe».... (leggo)

Kumo di Amici a Verissimo: «Mi hanno asportato un rene per un incidente, ora non posso mangiare sale né bere alcol» - «Mi hanno asportato un rene per un incidente». A raccontarlo Kumo di "Amici" a Verissimo nella puntata di oggi. «Ora non posso più bere alcol ...leggo

Kumo: «Mi hanno asportato un rene per un incidente, ora non posso mangiare sale né bere alcol» - «Mi hanno asportato un rene per un incidente». A raccontarlo Kumo di "Amici" a Verissimo nella puntata di oggi. «Ora non posso più bere alcol ...ilmessaggero

Fatto saltare il bancomat Bnl di via Mameli a Casale - Esplosione nella notte tra venerdì e sabato all’angolo fra via Mameli e via Cavour a Casale Monferrato dove ignoti hanno fatto saltare, presumibilmente con una miscela a base di acetilene, lo ...ilmonferrato