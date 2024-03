Meteo in Toscana | Pasqua di scirocco e cielo velato A Nord-Ovest in arrivo la “pioggia gialla”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 30 marzo 2024) Firenze, 30 marzo 2024 - Il tempo pere Pasquetta? Meglio di quanto poteva apparire nei giorni scorsi. Come ci fa sapere il consorzio Lamma, le festivitàli vedranno condizionirologiche nel complesso discrete e temperature molto gradevoli; persi prevede une a tratti coperto con qualche isolatasparsa in Versilia, mentre per Pasquetta una nuvolosità più variabile con possibili precipitazioni, che tuttavia sembrano interessare la regione solo in serata. Ecco che domani, domenica di, sarà piuttosto nuvolosa la mattina e localmentenel pomeriggio. Qualchein mattinata potrebbe cadere in particolare sulle zone di ...