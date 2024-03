Messico | donna accusata di aver ucciso una bambina di 8 anni viene linciata dalla folla

(Di sabato 30 marzo 2024) A Taxco, nel sud di Città del, un atroce atto di violenza ha visto protagonista tutta una comunità dopo la scomparsa e la tragica morte di Camila, unadi appena ottorapita e uccisa nel suo vicinato. Mercoledì scorso, la piccola è scomparsa misteriosamente dopo essersi recata in una casa vicina per L'articolo proda Il Difforme.

Un raptus di Follia omicida avrebbe portato Gabriel Alejandro, 20 anni, ad uccide re una donna in un motel e poi altre due al Centro Universitario UTEG, dove è stato ferito anche un funzionario. Il ... (fanpage)

