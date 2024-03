Meno parcheggi | penalizzati i meno fortunati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 30 marzo 2024) Parlo agli amministratori (pro tempore) della mia città, Bologna, la presente per esprimere il mio parere di assoluto dissenso verso le scelte urbanistiche che tolgono posti auto. Cancellando iin strada senza offrire alternative, state penalizzando chi non può permettersi uno o un garage privato. State privilegiando chi può fare adell'automobile (perché non ha in casa persone ammalate, perché può lavorare da casa, ecc...) e rendendo la vita più difficile agli altri. Sono contrario/a alle politiche della Giunta Lepore perché favoriscono i benestanti, e puniscono i. Gino Albertini