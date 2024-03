Meluso | «Zielinski? Nessun atteggiamento ritorsivo Non è ancora il momento dei bilanci»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 30 marzo 2024) Mauro, direttore sportivo del Napoli, ai microfoni di Dazn al termine di Napoli-Atalanta 0-3. «Non è ildi fare consuntivi, ci sono altre otto partite da onorare in cui cercare di fare il nostro meglio, dobbiamo farlo per rispetto alla nostra gente. Ci dispiace molto una sconfitta così pesante di fronte ai nostri tifosi. Dobbiamo continuare a giocare per l’obiettivo che ci diamo settimanalmente. Oggi ci sono tante discussioni giustamente di chi sta dalla parte dei media, noi dobbiamo posticiparla ad altri momenti. Reazione dei tifosi, “andate a lavorare”, è la vostra più grande sconfitta: «Sicuramente fa male soprattutto alla squadra, ai giocatori, a tutti, perché ovviamente pensavamo che quest’annata potesse prendere una piega differente, evidentemente si è sbagliato qualcosa, non è il caso di fare un ...