Meluso | «Venivamo da buona rimonta con l’Inter! Primo tempo opaco»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 30 marzo 2024)ha parlato nel post-partita di Napoli-Atalanta, su Sky Sport. Il dirigente azzurro è tornato a parlare del match cone non solo CONTINUITA’ – Queste le parole di: «da una partita che sotto il punto di vista del gioco, fatta a Milano e pareggiata in, nulla faceva presagire uncon l’Atalanta.». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati