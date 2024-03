Meluso | «Juan Jesus | qualcosa è successo! Basterebbe chiedere scusa»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 30 marzo 2024) Mauro, dirigente sportivo del Napoli, a DAZN fa il punto sulla scelta del club di non partecipare a iniziative istituzionali contro il razzismo, dopo quanto accaduto con. SCUSE –commenta così la vicenda legata a Francesco Acerbi e: «Noi non parteciperemo per scelta a iniziative istituzionali. Le iniziative le faremo in maniera privata, le organizzeremo noi. Questa è una scelta in quanto siamo rimasti delusi dalla vicenda che ha visto coinvolto. Parere personale, nella vitaquando si sbaglia. È inequivocabile che sia, è un mio pensiero personale». Inter-News - Ultime notizie e ...