Meluso | «Futuro allenatore? Nelle prossime settimane si delineerà qualche idea che già si ha»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 30 marzo 2024), direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, dove ha commentato la sconfitta del Napoli contro l’Atalanta per 3-0. Commento sulla partita «Abbiamo cercato di analizzare, ma è difficile dopo un 3-0 in casa. Siamo dispiaciuti. È vero che c’è stata la sosta della nazionale, ma venivamo anche da una partita a Milano pareggiata 1-1 in rimonta. Nulla faceva presagire un primo tempo opaco, in cui la squadra non ha avuto grande reattività. È una squadra che mi sento di dover dire si impegna sempre. Non siamo stati particolarmente agonisti, abbiamo preso gol che si potevano evitare. La sconfitta è meritata». State pagando una rincorsa. Opzioni per il prossimo anno? «Certo, sono discorsi che oggi non mi sento di fare. Certi programmi spettano alla proprietà, oggi è il momento di stringersi intorno ad un obiettivo che è quello settimanalmente di ...