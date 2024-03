Meglio per voi che la Pasqua arrivi così presto | per chi cambia tutto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) L'oroscopo di Branko di sabato 30 marzo Ariete Buona: amore, viaggi, successo. Dipende naturalmente dal lavoro che svolgete, dai programmi già impostati, ma tenete presente che siete in grado di guadagnare anche nei giorni festivi. Certo non manca la passionalità, nuovi incontri molto hot (Mercurio incontenibile) sopratdurante i viaggi.diventa ancora più eccitante per l'amore grazie allo stimolo della Luna in Sagittario fino a Pasquetta. Passione alle stelle, incontri divertenti. ?Toromarziana, quindi molto passionale, partiamo senz'altro con Marte e Venere in perfetto amore, ma non dimentichiamo che la vostraè sotto il diretto e paterno influsso di Giove, astro della fortuna. Luna in Sagittario aumenta l'ottimismo e il buon umore, avrete risposte immediate ...