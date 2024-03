Media Egitto | ' domani al Cairo ripresa negoziati su tregua'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) Iindiretti tra Hamas e Israele per unaa Gaza e il rilascio degli ostaggi riprenderannoal. Lo ha riferito la tv egiziana Al Qahera News TV, che cita fonti della sicurezza,dainternazionali e in Israele da Haaretz. Il premier Benyamin Netanyahu nei giorni scorsi aveva annunciato l'invio di delegazioni nella capitale egiziana e a Doha in Qatar.