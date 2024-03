Maxi rissa per strada a Taranto | video virale sui social

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di sabato 30 marzo 2024) E’ diventatosuinetwork ildi unafuribonda scoppiata perproprio la vigilia del giorno di Pasqua e a poche ore di distanza dal termine delle processioni della Settimana Santa. Una zuffa che ha coinvolto una quindicina di persone che si sono affrontate, con calci e pugni, in via Cesare Battisti quasi all’angolo con via Icco nel quartiere Tre Carrare....