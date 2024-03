Maxi-restauro al via L’opera del Moretto pronta prima dell’estate

(Di sabato 30 marzo 2024) Al via ildel dipinto “Incoronazione della Vergine con i santi Michele Arcangelo, Giuseppe, Francesco e Nicola“, opera delconservata nella chiesa dei Santi Nazaro e Celso di Brescia. L’intervento, affidato al restauratore Antonio Zaccaria, in accordo con la Soprintendenza di Brescia, è stato finanziato con una parte dei 130mila euro ottenuti dall’asta delle 19 opere esposte nella mostra “Dalla Fabbrica all’Arte“, promossa nei mesi scorsi dai Giovani Imprenditori di Confindustria Brescia. "Vogliamo restituire alla cittadinanza – commenta Francesco Veneziani, presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Brescia –deldell’inizio". Le operazioni preliminari sono iniziate il 7 marzo, con lafase di ...

Rocca, la Sala Grande riapre dopo il Maxi-progetto di restauro - La Sala Grande della Rocca di Dozza riapre al pubblico dopo un restauro conservativo, valorizzando il patrimonio storico e artistico del castello. Un investimento per il futuro e la cultura.msn

Montegranaro, torna in città Zed1. Si completa e restaura il Maxi murales: «Qui abbiamo la casa della street art» - MONTEGRANARO - Murales e nuove iniziative, la città delle calzature si conferma anche come la casa della street art. Grazie al finanziamento intercettato vincendo il bando regionale ...corriereadriatico

Nas, controlli in tutta Italia: Maxi sequestro di prodotti pasquali, a Firenze chiusa pasticceria - I controlli del Nas non si sono fermati al territorio fiorentino. Complessivamente sono stati svolti diciannove controlli in esercizi di produzione e commercializzazione in tutta la Toscana, rilevando ...firenzetoday