Mattarella chiama Roberto Salis | ' le sono vicino'

(Di sabato 30 marzo 2024) Il presidente della Repubblica Sergioha telefonato questa mattina adopo che ieri il padre di Ilaria, la 39enne docente italiana detenuta da oltre un anno a Budapest, aveva mandato una lettera al Quirinale. E' quanto ha reso noto all'ANSA: "Ha ribadito la sua vicinanza personale a me e alla famiglia - ha detto - e mi ha garantito il suo personale interessamento al caso. Lo ringrazio per la solerzia con cui mi ha risposto in meno di 24 ore e soprattutto per la sensibilità e la vicinanza al dramma che sto vivendo con la mia famiglia".