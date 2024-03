Mattarella chiama il padre di Ilaria Salis | “Le sono vicino” E garantisce interessamento al caso

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) Il presidente della Repubblica Sergioha telefonato sabato mattina a Roberto, ildi– la 39enne docente italiana detenuta da oltre un anno a Budapest – che venerdì aveva inviato una lettera al Quirinale. “Ha ribadito la sua vicinanza personale a me e alla famiglia – ha spiegato Roberto– e mi ha garantito il suo personaleal”. Ildella donna, alla quale il giudice ha negato i domiciliari nell’udienza di giovedì, ha quindi voluto ringraziareper “la solerzia con cui mi ha risposto in meno di 24 ore e soprattutto per la sensibilità e la vicinanza al dramma che sto vivendo con la mia famiglia”. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.