Mattarella a Roberto Salis | Vicinanza

(Di sabato 30 marzo 2024) 12.36 Il presidente della Repubblicaha telefonato questa mattina a, dopo che ieri il padre di Ilaria - la 39enne italiana da oltre un anno detenuta a Budapest e a cui sono stati negati i domiciliari - aveva inviato una lettera al Quirinale.ha riferito che il presidente "ha ribadito la suapersonale" a lui e alla famiglia e "ha garantito il suo personale interessamento al caso". "Lo ringrazio per la solerzia con cui mi ha risposto in meno di 24 ore e per la", ha detto