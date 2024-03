Masters 1000 Miami | Sinner | “Ora vivo le finali cercando di godermi il momento”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 30 marzo 2024) Dopo la vittoria in semifinale in soli 71 minuti contro Daniil Medvedev, Jannikha parlato in conferenza stampa in vista della finale deldi, la terza negli ultimi 4 anni. “È stata un’ottima partita – le parole dell’altoatesino all’Hard Rock Stadium riportate da Supertennis –, sia a livello tattico che mentale ho gestito al meglio tutte le situazioni che si sono create nel corso dei due set. Nell’insieme credo sia stata una buona prestazione, molto solida fin dai primi punti. Mentalmente sai che contro Daniil devi giocare il tuo miglior match, ora lo conosco meglio e so che con lui devi sempre farti trovare pronto. Io oggi sono stato più forte nei momenti decisivi, e questo ha fatto la differenza. Lui ha provato a variare, ad essere più aggressivo ma io ero pronto a tutti gli scenari. Posso ...