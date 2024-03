Masters 1000 Miami | Medvedev | “La tattica era buona | il problema è stato l’esecuzione”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 30 marzo 2024) Daniilha parlato in conferenza stampa dopo la netta sconfitta subita per mano di Sinner nella semifinale deldi. Il russo ècome al solito molto schietto: “I margini d’errore sono molto bassi quando affronti uno come Jannik, che è in un gran momento. Avevo bisogno di tirare fuori la mia versione migliore e non ci sono riuscito. Ha giocato bene, non c’è molto altro da aggiungere. Penso che Jannik giochi a questo livello da un bel po’ di tempo. Non so davvero cosa penserà della partita, potremmo parlare per ore qui, ma alla fine io non ho giocato tanto bene, lui sì e ha vinto facilmente. Ecco la verità“. Poi ha risposto a una domanda sullaadottata: “Penso che ilnon siala ...