Masters 1000 Miami 2024 | Dimitrov piega Zverev in tre set e vola in finale contro Sinner

(Di sabato 30 marzo 2024) Il ciclone Grigornon accenna a placarsi. Il bulgaro la spunta al terzo set nella battagliaAlexanderinneldi. 6-4 6-7(4) 6-4 in due ore e 37 minuti di gioco il punteggio in favore di ‘Griga’, che ora nell’attoaffronterà Jannik, capace di demolire 6-1 6-2 il campione in carica Medvedev. Il successo consente al classe ’91 di tornare, a 6 anni di distanza dall’ultima volta, nella top10 del ranking Atp: anche in caso di sconfitta ininfatti, da lunedìsarà numero 9. IL TABELLONE E I RISULTATI LA CRONACA – Grande equilibrio nel primo set, con entrambi i giocatori che tengono con facilità i primi game ...

AGI - Pazzesco, stratosferico, micidiale: ogni aggettivo è buono per definire Jannik Sinner che ha impiegato poco più di un'ora per liquidare in due set (6-1, 6-2) il russo Daniil Medvedev e ... (agi)

Errani/Paolini si fermano ad un passo dalla finale: fuori al match tie-break contro Kenin/Mattek-Sands - Ci è mancato pochissimo per aver due finali a tinte azzurre al Masters 1000 di Miami: dopo il successo di Jannik Sinner nella semifinale contro Medvedev, Sara Errani e Jasmine Paolini si fermano al ...eurosport