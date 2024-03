(Di sabato 30 marzo 2024) Quarta partita consecutiva senza vittoria per lantus, annientata dal gol diproprio in pieno recupero: tre punti pesantissimi per la primadi

La Lazio gela la Juve all’ultimo secondo con Marusic: per Allegri adesso è notte fonda - I biancocelesti ci provano di più e all’ultimo respiro riescono a piegare la Juventus: Marusic, al 93', fa esplodere l’Olimpico e regala tre punti di vitale importanza alla sua squadra. Per i ...momentidicalcio

Marusic fa esplodere la Lazio, punisce la Juve a tempo scaduto: colpaccio di Tudor all’esordio - Quarta partita consecutiva senza vittoria per la Juventus, annientata dal gol di Marusic proprio in pieno recupero: tre punti pesantissimi per la prima ...fanpage

Serie A: Lazio in crisi profonda, l'Udinese vince con merito - Lazio - UDINESE 1-2 al 51! Rete di Zarraga. Terzo gol in pochi minuti, Lovric difende un pallone in area, palla a Thauvin che alza la testa e serve Zarraga, il centrocampista di piatto trova ...ansa