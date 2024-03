Maria Esposito a Verissimo smentisce il flirt con Geolier | Sono innamorata di me stessa

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 30 marzo 2024)è stata protagonista di: l'attrice di Mare Fuori ha smentito ilcone ha raccontato come ha iniziato a recitare., che gli amanti delle serie televisive conoscono come Rosa Ricci di Mare Fuori, è stata intervistata oggi 30 marzo a. Nel corso della chiacchierata con Silvia Toffanin ha affermato di essere single e ha raccontato come, con l'aiuto della famiglia, ha iniziato a recitare.si racconta aQuella aè stata la prima intervista televisiva di, come ha sottolineato laSilvia Toffanin: "So che per te è la prima volta ...