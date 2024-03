Macron in Brasile | firmati oltre 20 accordi

gaffe del presidente del Brasile Luiz Inacio Lula da Silva, 78 anni, che ha chiama to il suo omologo francese Emmanuel Macron con il nome dell'ex presidente Nicolas Sarkozy: un errore che è avvenuto ... (ilgiornaleditalia)

gaffe del presidente del Brasile Luiz Inacio Lula da Silva, 78 anni, che ha chiama to il suo omologo francese Emmanuel Macron con il nome dell'ex presidente Nicolas Sarkozy: un errore che è avvenuto ... (ilgiornaleditalia)

Roma, 27 marzo 2024 – Dalla traversata in barca a Belem all’incontro in Amazzonia con uno dei leader indigeni. La visita del presidente francese Emmanuel Macron in Brasile ha segnato “un momento ... (quotidiano)