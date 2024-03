“Ma vai a dormire” L’ex Grande Fratello risponde a Rita Dalla Chiesa ma finisce malissimo Una figuraccia epica

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 30 marzo 2024) Ex concorrente deldemolita dai commenti su X. Il caso è nato perché la giovane, nel cast dell’edizione appena trascorsa del reality show condotto da Alfonso Signorini, vinto dalvolto di Temptation Island Perla Vatiero, ha risposto a un tweet di, che anche in passato non ha nascosto di sostenere Beatrice Luzzi. “Imbarazzanti tutti gli ex del #gf che non si fanno una ragione del fatto che nessuno se li fili. Ma cosa si aspettavano?E’ finita la trasmissione, fra un po’ saranno dimenticati anche loro.A parte lavittoria di @bealuzzifanpage La normalità della vita e’ un’altra cosa”, ha tuonato la parlamentare ed ex storico volto della televisione italiana. E cosìgieffina ha voluto ...