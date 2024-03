M O | nuova nave con aiuti d’emergenza verso Gaza

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 30 marzo 2024) Milano, 30 mar. (askanews) – Quasi 400 tonnellate di cibo sono state caricate a bordo dellache è ora in rotta da Cipro. Questo è il secondo carico ditrasportato avia mare da Cipro, ma ormai anche l’arrivo di cibo e sostegno può trasformarsi in una situazione drammatica nella zona del conflitto. Nelle ultime ore secondo la Mezzaluna Rossa, cinque persone sono morte e decine sono rimaste ferite nel caos causato dalle spedizioni die cibo. Migliaia di persone si erano radunate per aspettare circa 15 camion diquando nella zona sono risuonati anche degli spari. Testimoni oculari che hanno parlato con l’agenzia di stampa AFP, dicono che alcuni colpi erano di avvertimento da parte degli abitanti di ...