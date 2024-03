L’Urban Art in mostra a Treviso e Monopoli | 17 artisti di fama internazionale raccontano un’epoca

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024), 30 marzo 2024 – I più autorevolidiin, un viaggio alla scoperta diArt si è affermata e diffusa in Europa. Dalla cultura ribelle della Graffiti Writing che mezzo secolo fa iniziò a invadere le città, ‘In my name. Above the show’ racconta l’evoluzione di quell’arte di strada che con il tempo è diventata una vera e propria correnteca, entrando di diritto in musei e gallerie. Con 17e 155 opere, fra tele e disegni, laverrà organizzata in due tappe: dal 9 maggio al 30 giugno ae dal 19 luglio al 3 novembre 2024 a, in provincia di Bari. I curatori proporranno anche due opere in realtà ...