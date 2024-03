L' uomo che ha preso in ostaggio diverse persone nei Paesi Bassi si è arreso

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 30 marzo 2024) Nella città di Ede, città di 107mila nella provincia della Gheldria nel centro deisono state prese inin un locale da unche, ha riferito la polizia, minacciava di far saltare in aria il locale. Lì si era tenuta una serata musicale che si era conclusa dopo le quattro del mattino. Le forze dell'ordine avevano evaquato tutte le abitazioni nei pressi del locale. Uomini delle forze speciali e cecchini lo hanno circondato e si è cercato un dialogo con il sequestratore. Dialogo che prima ha portato al rilascio di tre giovani e poi alla resa dell'. Non si conoscono né l'identità, né le motivazioni che hanno spinto l'a sequestrare numerose. Secondo quanto riportato dal ...