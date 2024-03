Luna Rossa | Ruggero Tita | “Cerco l’agonismo | tira fuori il meglio di me”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 30 marzo 2024) «Dobbiamo cercare di essere migliori delle generazioni che ci hanno preceduto; solo così possiamo pensare di andare avanti e vincere sempre di più»., a bordo dicon il numero 26, è uno dei timonieri della barca italiana challenger alla 37esima America’s Cup e uno dei più forti velisti italiani di sempre. Oro olimpico nel Nacra 17 a Tokyo 2020 (in coppia con Caterina Banti), Collare d’Oro al merito sportivo (2018 – 2021 – 2022), Rolex World Sailor of the Year 2022 e pluricampione Optimist e 49er,si affaccia al mondo della vela da ragazzo e capisce subito che quella sarà la sua strada, da seguire con determinazione e meticolosità. «La mia passione per la vela nasce in un laghetto del Trentino, in mezzo alle montagne», racconta. «Dopo aver vinto il primo campionato ...