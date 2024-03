L’ultima follia della sinistra | abolire i bassotti “Sono anomali | non vanno allevati” Bufera in Germania

(Di sabato 30 marzo 2024) Vietare l’allevamento dei. Inlaambientalista, per volontà del ministro di origine turca, Özdemir Cem, esponente dei Verdi, si prepara a varare la legge anti “zampe corte”, con un progetto di legge per la protezione degli animali che sta scatenando furiose polemiche. Se la legge dovesse venir approvata, uno dei cani simbolo, il bassotto tedesco, potrebbero sparire dal Paese. Laall’attacco deitedeschi Alla baseproposta ci sarebbero i gravi problemi di salute, come ernie e discopatie causati dalla loro struttura scheletrica anormale.Da quando, a febbraio, il Ministero dell’Agricoltura ha presentato il nuovo progetto di legge, che tra i diversi punti mira a eliminare l’allevamento ...

Rivolgersi a un uditorio con il vocativo “signore e signori” non è più ammesso all'Università di Westminster , in Inghilterra. Il personale docente è già stato avvisato tramite circolare interna, con ... (liberoquotidiano)

150 milioni di euro: Milan, follia estiva per la Champions | In arrivo l’acquisto più caro della storia - Il Milan si prepara a fare follie sul mercato. Società decisa a investire: i tifosi si aspettano l'acquisto più caro della storia del club.ilovepalermocalcio

Papa Francesco alla Via Crucis: “Custodisci la Chiesa e il mondo nella pace” - Il Papa ha scritto per la prima volta i testi delle meditazioni e delle preghiere della Via Crucis al Colosseo, che ha poi seguito da Casa Santa Marta. "Viviamo in un tempo spietato e abbiamo bisogno ...difesapopolo

Perché Papa Francesco non ha partecipato alla Via Crucis del venerdì santo in Colosseo - Papa Francesco non ha preso parte alla tradizionale Via Crucis del venerdì santo in Colosseo per conservare la sua salute in vista della veglia e della messa pasquale.lettera43