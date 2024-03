L’Ucraina gioca d’astuzia | armi finte come esca per far sprecare munizioni ai russi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) Roma, 30 marzo 2024 –sta costruendo finti armamenti da usareper i raid. Lo scrive The Telegraph, citando il caso di Mykhailo Roman, un architetto di 32 anni che produceda balsa, metallo e tubi di plastica e che negli ultimi mesi ha lavorato giorno e notte. L’uomo, che vive vicino al confine con l'Ungheria (quindi lontano dal fronte), ha convertito la sua abilità nel costruire plastici allo sforzo bellico ucraino, contribuendo a realizzare per le forze armate di Kiev una 'Armata Potemkin': nome con il quale convenzionalmente si designa una tattica volta a dare l'impressione di essere militarmente più potenti rispetto alla realtà. Roman lavora con un team di altri volontari ucraini in un magazzino, di cui ovviamente non può rivelare l’ubicazione, ...