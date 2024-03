Luca Nardi in finale al Challenger di Napoli! Passaro rimontato | sfondata la top-90 del ranking

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 30 marzo 2024)si è qualificato alladeldi, sconfiggendo Francescoin un avvincente derby andato in scena sulla terra rossa all’ombra del Vesuvio. Il pesarese si è imposto con il punteggio di 3-6, 7-5, 6-1 dopo due ore e quindici minuti di gioco, meritandosi così l’accesso all’atto conclusivo del torneo: nella giornata di Pasqua incrocerà il francese Pierre-Hugues Herbert, che oggi ha regolato il connazionale Corentin Moutet per 4-6, 6-3, 6-1. Non ci sono precedenti tra il 20enne del Bel Paese e il 33enne transalpino, si fronteggeranno l’attuale numero 96 al mondo e il numero 160 delATP., capace di battere il numero 1 del mondo Novak Djokovic a Indian Wells, è riuscito ad avere la ...