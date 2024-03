Luca Nardi si è qualificato alla finale del Challenger di Napoli, sconfiggendo Francesco Passaro in un avvincente derby andato in scena sulla terra rossa all’ombra del Vesuvio. Il pesarese si è ... (oasport)

Luca Nardi continua a scalare la classifica! Ranking ATP con la finale a Napoli. E se vince il torneo… Balzo poderoso - Luca Nardi è piombato di forza nella top-90 del ranking ATP. Il tennista italiano si è issato infatti all'87mo posto della classifica internazionale dopo aver raggiunto la finale al Challenger di Napo ...oasport

Tennis Napoli Cup, la finale sarà Nardi-Herbert - Sarà Luca Nardi contro Pierre Louis Herbert la finale della tennis Napoli Cup. L'atleta marchigiano di origini partenopee ha vinto il suo secondo derby in rimonta, battendo Francesco Passaro con il ...rainews

Tennis, Luca Nardi in finale nel Challenger 125 a Napoli. Nuovo best ranking - Luca Nardi in finale nel Challenger 125 in svolgimento a Napoli. Il 20enne pesarese ha superato Francesco Passaro in 3 ...lapiazzarimini