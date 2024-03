Lorenzo Conforti | “La Bardiani è l’ambiente ideale per crescere Imparo dai più esperti”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 30 marzo 2024)del Team VF GroupCSF Faizanè è stato l’ospite del giorno nell’ultima puntata di Sport2day Speciale Ciclismo, appuntamento settimanale condotto da Francesca Cazzaniga su Sport2U, web tv di OA Sport. Il ciclista classe 2004 si è raccontato a 360 gradi tra presente e futuro, con l’ambizione di puntare in alto come ogni giovane sogna di fare. Per prima cosa il ciclista di Monsummano Terme racconta come si è svolta la sua preparazione invernale. “Come programmato ho iniziato con il primo ritiro in Spagna nel mese di dicembre, quindi abbiamo replicato a gennaio per altri 15 giorni, che io ho fatto diventare quasi un mese, per poi iniziare ad Antalya in Turchia. In Spagna si sta bene, le strade sono perfette e quando ti alleni non ci sono pericoli. Inoltre il meteo è sempre bello, per cui è davvero ...