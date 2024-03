(Di sabato 30 marzo 2024) Essere rispettosi significa accettare tali differenze culturali o religiose. Il rispetto non implica, tuttavia, la rinuncia alle proprie tradizioni allo scopo di non offendere in qualche modo coloro che coltivano altre usanze

di Monica Valendino Le menti più acute che attualmente governano l’Occidente non passano giorno in cui non promuovano una guerra contro la Russia che si preannuncia devastante per il Vecchio ... (ilfattoquotidiano)

L’assalto di Hamas agli israeliani il 7 ottobre non è stato un atto di guerra come normalmente lo consideriamo, ma qualcosa di molto peggio” scrive su Tablet Alvin Rosenfeld, accademico americano ... (ilfoglio)

La lotta al terrorismo islamico fu una delle ragioni per cui l’ occidente , e in particolare gli Stati Uniti, restaurarono i loro rapporti con la Russia di Vladimir Putin dopo la prima invasione ... (ilfoglio)

L'Occidente si sta arrendendo all'Islam - Essere rispettosi significa accettare tali differenze culturali o religiose. Il rispetto non implica, tuttavia, la rinuncia alle proprie tradizioni allo scopo di non offendere in qualche modo coloro c ...ilgiornale

Il libero arbitrio che plasmò l'Occidente è ridotto a libertà di fare ciò che ci piace - Impieghiamo energie esorbitanti in battaglie culturali su temi che attengono narcisisticamente soltanto a ciò che noi, e noi soltanto, sentiamo come buono e giusto. E così finiscono per trionfare conc ...ilfoglio

Occidente, il pregiudizio che acceca: “Noi sì che siamo democratici e quindi superiori” - Difendere i nostri interessi è naturale. Promuovere lo stile di vita occidentale è lecito, ma non siamo gli apostoli del Bene ...romait