Lizzo abbandona la musica | “Sono stanca delle offese sul mio aspetto | smetto”

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di sabato 30 marzo 2024) Post su Instagram di: contemplando l’abbandono dellaha recentemente utilizzato Instagram per esprimere le sue frustrazioni e riflessioni sull’abbandono dell’industriale. In un post accorato, ha rivelato i suoi sentimenti di stanchezza a causacontinue critiche sia online che nella sua vita personale. Il post di Instagram In una dichiarazione semplice ma di grande impatto pubblicata sul suo profilo Instagram,ha espresso il suo tumulto interiore. Su uno sfondo arancione e giallo, il testo bianco diceva: “Tutto quello che voglio fare è fare, portare gioia alle persone e rendere il mondo un posto migliore. Ma sembra che il mondo non mi voglia”. Contesto e lotte precedenti Questa non è la prima volta che ...