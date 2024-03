Liverpool-Brighton | Premier League | probabili formazioni | pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 30 marzo 2024)è una partita della trentesima giornata die si gioca domenica alle 15:00: diretta tv,. Lacom’è noto non si ferma neppure a Pasqua ed e pronta a regalarci una domenica di grandi emozioni. La lotta per il titolo, a due mesi dalla fine del campionato, è ancora apertissima: in vetta ci sono Arsenal e, appaiati a quota 64 punti, ma i campioni in carica del Manchester City, che sognano il quarto trionfo consecutivo, sono subito dietro, separati da una sola incollatura dalle due dirette concorrenti. Mac Allister – IlVeggente.it (Ansa)In questa giornata la ghiotta occasione ce l’hanno i Reds, che possono approfittare dello scontro ...