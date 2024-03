LIVE – Rybakina-Collins 5-7 0-0 | finale Wta Miami 2024 | RISULTATO in DIRETTA

(Di sabato 30 marzo 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ladel torneo WTA 1000 di(cemento outdoor). Le due giocatrici hanno risolto in maniera opposta i loro rispettivi impegni di semi. La kazaka, numero quattro del ranking mondiale, ha superato solamente al tie-break decisivo la veterana bielorussa Victoria Azarenka. La beniamina di casa, invece, ha spazzato via in due parziali la russa Ekaterina Alexandrova, giustiziera in ottavi didella campionessa polacca Iga Swiatek. Secondo le quote dei bookmakers sarà la vincitrice di Wimbledon 2022 a partire con i favori del pronostico. Quest’ultima, infatti, è in vantaggio per 3-1 nel computo degli scontri diretti. Ben tre di questi, tuttavia, ...

