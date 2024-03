LIVE Italia-Giappone 6-4 | Mondiali curling 2024 in DIRETTA | gli azzurri iniziano con un successo l’avventura iridata!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 30 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.42: Non è stata la partita perfetta quella giocata daglima l’esordio è sempre difficile, soprattutto contro una squadra rognosa come ile glini sono stati molto bravi a gestire i momenti più complicati del match, soprattutto gli ultimi due end dopo il pareggio dei nipponici 21.40: SI CHIUDE QUI! Retornaz boccia la stone esternase e ilal massimo potrebbe fare due punti! Glicon il piede giusto e vincono una partita molto complicata 21.39: La bocciata di retornaz piazza due stone azzurre a punto quando mancano gli ultimi 3 tiri. Una stone esterna nella casa tiene ancora in vita il21.37: La doppia bocciata ...