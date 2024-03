LIVE – Italia-Giappone 6-4 | girone Mondiali curling maschile 2024 | segui la DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 30 marzo 2024) Latestualedi, partita valevole per la seconda sessione del round robin deidi, in corso di svolgimento a Schaffhausen, in Svizzera. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovannella, dopo il quarto posto agli ultimi Europei, tornano sul ghiaccio per la rassegna iridata con l’obiettivo di confermarsi tra le migliori squadre del mondo e provare a migliorare la medaglia di bronzo del 2022. Gli azzurri allenati da Ryan Fry esordiscono contro la compagine nipponica e vanno a caccia di un successo per iniziare con il piede giusto il torneo. Gli esperti Tetsuro Shimizu e Shinya Abe (entrambi 43enni) assieme ai compagni Haruto Ouchi e Sota Tsuruga, sperano invece di tornare nelle ...