LIVE Italia-Giappone 3-3 | Mondiali curling 2024 in DIRETTA | i nipponici pareggiano nell’ottavo end

(Di sabato 30 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.11: Doppia stone azzurra a punto dopo i primi 4 tiri 21.06: Niente doppia bocciata per Retornaz ma era oggettivamente difficile e ilpareggia il contoend con il doppio punto 21.01: Bravo Mosaner a trovare la doppia bocciata, sempre una stone azzurra a punto quando mancano 5 tiri alla fine dell’end e una sola stonese nella casa 21.00: Sempre una stone azzurra a punto ma ce ne sono tresi nella casa. Serve un po’ di pulizia… 20.56: Stone azzurra a punto dopo 4 tiri dell’ottavo end 20.52: L’si accontenta del punto e allunga suisi che hanno giocato molto bene questo settimo end. Azzurri avanti 3-1 20.47: Una stone azzurra a punto quando mancano gli ultimi 4 ...

