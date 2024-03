LIVE Italia-Giappone 3-1 | Mondiali curling 2024 in DIRETTA | punto azzurro nel settimo end

(Di sabato 30 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.56: Stone azzurra adopo 4 tiri dell’ottavo end 20.52: L’si accontenta dele allunga suisi che hanno giocato molto bene questoend. Azzurri avanti 3-1 20.47: Una stone azzurra aquando mancano gli ultimi 4 tiri 20.40: Una stone azzurra adopo 8 tiri. Azzurri non perfetti finora in questoend 20.36: Lungo il secondo tiro di Giovannella, bel vantaggio per isi. Una sola stonena adopo 4 tiri delend 20.32: Unper i nipponici nel sesto end. L’resta in vantaggio 2-1 e ritrova la ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.36: Lungo il secondo tiro di Giovannella, bel vantaggio per i giapponesi. Una sola stone italiana a punto dopo 4 tiri del settimo end 20.32: Un punto per ... (oasport)

LIVE! Fiorentina-Milan, Nico Gonzalez e Pulisic in panchina: diretta aggiornamenti in tempo reale - Ricevi le ultime notizie di Calcio su Eurosport. Accedi al Fiorentina - Milan LIVE su 30/03/2024. Qui trovi risultati, statistiche e commenti in tempo reale.eurosport

Semifinale Tennis Miami 2024, Sinner vs Medvedev davanti a 892mila spettatori su Sky - Fino a 10 partite LIVE per ogni turno: dalle sfide del Friday Night a quelle ... l’innovativo food travelogue di Prime Video ideato e prodotto in Italia, e promette grandi sorprese e di nuovo un cast ...digital-news

Lazio-Juventus LIVE dalle 18: Allegri col tridente. Tudor stravolge tutto, out Immobile, Luis Alberto e Guendouzi - Tempo di esordi, ma anche di gare da ex per il nuovo allenatore della Lazio Igor Tudor: non una, ma ben due partite contro la Juventus, prima in campionato (stasera).calciomercato