LIVE – Italia-Giappone 2-0 | girone Mondiali curling maschile 2024 | segui la DIRETTA

(Di sabato 30 marzo 2024) Latestualedi, partita valevole per la seconda sessione del round robin deglidi, in corso di svolgimento a Schaffhausen, in Svizzera. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovannella, dopo il quarto posto agli ultimi Europei, tornano sul ghiaccio per la rassegna iridata con l’obiettivo di confermarsi tra le migliori squadre del mondo e provare a migliorare la medaglia di bronzo del 2022. Gli azzurri allenati da Ryan Fry esordiscono contro la compagine nipponica e vanno a caccia di un successo per iniziare con il piede giusto il torneo. Gli esperti Tetsuro Shimizu e Shinya Abe (entrambi 43enni) assieme ai compagni Haruto Ouchi e Sota Tsuruga, sperano invece di tornare nelle ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del primo incontro del round robin di qualificazione per il Mondiale maschile di

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.21: Stone giapponese a punto dopo i primi 4 tiri del secondo end 19.18: primo end annullato e qualche rimpianto per l’Italia 19.17: Errore di Retornaz ... (oasport)

