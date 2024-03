LIVE Italia-Giappone 0-0 | Mondiali curling 2024 in DIRETTA | primo end annullato con qualche rimpianto per gli azzurri

(Di sabato 30 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.21: Stonese a punto dopo i primi 4 tiri del secondo end 19.18:endper l’19.17: Errore di Retornaz che piazza la terza stone bocciabile nella casa e puntuale arriva la tripla bocciata delche ha una stone a punto quando manca l’ultimo tiro delend 19.12: L’errore deisi lascia una stone azzurra a punto quando mancano gli ultimi 5 tiri delend 19.09: Una sola stonese nella casa dopo 8 tiri 19.07: Una stonese nella casa dopo i primi 4 tiri 19.04: Iniziata la gara, mano per l’18.58: La ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del primo incontro del round robin di qualificazione per il Mondiale maschile di ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del primo incontro del round robin di qualificazione per il Mondiale maschile di ... (oasport)

Il leggendario disc jockey, producer e beatmaker britannico FATBOY SLIM , conosciuto in tutto il mondo come uno dei massimi esponenti del big beat, sta per fare il suo trionfante ritorno in ... (nonewsmagazine)

Lazio-Juventus LIVE dalle 18: Allegri col tridente. Tudor stravolge tutto, out Immobile, Luis Alberto e Guendouzi - Tempo di esordi, ma anche di gare da ex per il nuovo allenatore della Lazio Igor Tudor: non una, ma ben due partite contro la Juventus, prima in campionato (stasera).calciomercato

DIRETTA Serie A, Lazio-Juventus: le formazioni UFFICIALI LIVE - Alle ore 18 inizierà il primo round tra Lazio e Juventus, che dopo Pasqua si affronteranno anche nelle semifinali di Coppa Italia ...calciomercato

LIVE – Napoli-Atalanta 0-2, che duello Carnesecchi-Osimhen! Niente da fare per il nigeriano - Gli azzurri sono obbligati a vincere per poter continuare a sognare un posto in Champions League e risollevare le sorti di una stagione per niente soddisfacente da campioni d’Italia. Da questo momento ...mondonapoli